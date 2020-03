Stasera in tv “Cartabianca”: ospiti e anticipazioni del 3 marzo

Questa sera andrà in onda su Rai 3, in prima serata, Cartabianca. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di questa serata.

Insieme a Dimartedì, Cartabianca porta avanti ormai da anni con professionalità e competenza la divulgazione politica attraverso la televisione. Il 2020 si è aperto con diversi importanti avvenimenti che meritano di essere approfonditi e riscoperti sotto una nuova prospettiva.

Cartabianca, le anticipazioni del 3 marzo

Il programma, condotto da Bianca Berlinguer, cercherà sicuramente di approfondire la situazione intorno alla recente quarantena nata a causa del virus Covid-19 e alle misure messe in atto per limitare la gravosità della situazione. Vi sarà anche un approfondimento sulle odierne primarie statunitense, diventate ormai rilevanti con l’arrivo del Super Tuesday, che porterà alle urne gli stati della California e del Texas, insieme ad altri dodici stati della federazione. Questa sera, alle 21.20 su Rai3, restate connessi per saperne di più su quello che succede nel mondo.