Stasera in tv – Pechino Express 2020: anticipazioni di oggi 3 Marzo

Pechino Express 2020 questa sera in tv ci riporta nella competizione con una coppia in meno e tante difficoltà all’orizzonte: anticipazioni di oggi, 3 Marzo

Pechino Express – Le Stagioni dell’oriente, che inizierà questa sera in tv alle ore 21.20 su Rai2, prosegue con la quarta puntata e con 7 coppie ancora in gara. L’adventure game di Rai 2 continua la competizione con due concorrenti in meno e tante difficoltà in più all’orizzonte per i superstiti, in appuntamento ambientato interamente a Bangkok.

Pechino Express 2020: concorrenti agguerriti e coppie salde

Come confermato dai fatti in ogni edizione di Pechino Express, la solidità e l’affinità fra i componenti delle coppie di concorrenti è l’ingrediente segreto per arrivare alla vittoria.

La litigiosità ha giocato non di rado brutti scherzi ai partecipanti e neanche in questa stagione 2020 la regola ha fatto eccezioni.

Nella scorsa puntata l’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca ha visto trionfare i Wedding Planner, che hanno raggiunto la prima posizione superando le Top e Mamma e Figlia (rispettivamente, giunti in seconda e terza posizione).

A dover abbandonare la gara sono stati I Palermitani, ossia Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, eliminati dalla competizione.

La puntata di oggi, 3 Marzo, sarà totalmente ambientata a Bangkok e, nello specifico, la prima tappa di partenza sarà Wat Suthat Thepwararam, tempio buddista thailandese. Le coppie si dirigeranno quindi a Chinatown per poi giungere ai banchi del mercato dei fiori di Yodpiman.

Durante la corsa, a metà percorso due coppie verranno ammesse alla prova di immunità. Chi vincerà otterrà il lasciapassare diretto per la Cina, mentre gli altri (poveri) concorrenti saranno costretti a proseguire fino al tempio di Wat Benchamabophit.

Sarà quindi Costantino Della Gerardesca a comunicare la classifica finale che, come sempre in balia della busta nera, finirà per mettere fine oppure no all’esperienza di una delle coppie partecipanti.

Le coppie concorrenti di Pechino Express:

Gli Inseparabili

Valerio e Fabrizio Salvatori I Wedding Planner

Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi I Sopravvissuti

Gennaro Lillio e Vera Gemma I Gladiatori

Max Giusti e Marco Marzocchi Le Collegiali

Nicole Rossi e Jennifer Poni Mamma e Figlia

Wendy Kay e Soleil Sorge Le Top

Ema Kovac e Dayane Mello

