Stasera in tv – Le Iene Show: puntata, video e scherzi di oggi 3 Marzo

La prima serata di Italia 1, stasera in televisione, sarà all’insegna delle irriverenti inchieste di Le Iene Show.

Come prima cosa Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e La Gialappa’s Band incentreranno la puntata di oggi, 3 Marzo, sugli aggiornamenti sul Coronavirus. Già nelle scorse puntate, le iene di Mediaset avevano messo in dubbio il numero di contagiati registrati in Italia che, secondo alcuni testimoni rimasti anonimi, sarebbe stato gonfiato a dismisura. Il dubbio che i contagi comunicati sia più altro di quelli effettivamente registrati nel nostro Paese rimane e stasera gli inviati cercheranno di fare chiarezza sulla questione.

Seguirà un servizio sulle eccellenze italiane che aprirà alle telecamere le porte dell’Ismett di Palermo, struttura ospedaliera all’avanguardia soprattutto per quanto riguarda i trapianti.