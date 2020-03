Stasera in tv – Fuori dal Coro su Rete 4: tutti gli ospiti di oggi 3 Marzo

Questa sera in tv Mario Giordano a Fuori dal Coro torna a far discutere sull’attualità: gli ospiti e gli argomenti trattati in trasmissione

Stasera in televisione Fuori dal Coro sarà all’insegna di inchieste e approfondimenti su politica, economia e costume.

L’occhio di riguardo della trasmissione si manterrà puntato sugli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus.

Il programma inizierà a partire dalle ore 21.20 su Rete 4.

Vediamo insieme gli ospiti e gli argomenti trattati dallo show.

Mario Giordano conduce Fuori dal Coro su Rete 4

Oggi, 3 Marzo, Fuori dal Coro torna per prima cosa sull’emergenza Coronavirus. Giorgia Meloni interverrà sulla stabilità di Governo e sull’efficacia del suo intervento per arginare il diffondersi dell’epidemia. La leader di Fratelli d’Italia che, come tutto il centrodestra invoca il ritorno al voto, spiegherà per quale motivo secondo lei sia necessario recarsi alle urne il prima possibile.

Altro argomento già affrontato e che verrà ripreso oggi da Mario Giordano a Fuori dal Coro è la gestione immobiliare dell’Inps.

La trasmissione ha contribuito, durante le scorse puntate, a portare alla luce un’incredibile anomalia: nonostante l’ente previdenziale possieda molto immobili vuoti, invece di utilizzarli continua ad affittarne altri, a prezzo di mercato. L’ospite che si esprimerà sull’argomento pensioni sarà Rita Dalla Chiesa, che ripartirà da casi già denunciati in trasmissione.

Il successivo argomento di interesse è rappresentato da un dibattito sul Made in Italy. Il punto da cui prenderà il via il talk sul tema è il sistema di etichettatura Nustriscore, i cui parametri sono stati definiti da ricercatori francesi.

In che modo questo penalizza il nostro Paese? E perché?

Per rispondere a questa domanda siederà in studio lo chef Gianfranco Vissani.

