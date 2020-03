Stasera in tv – Don Matteo 12: trama settimo episodio di oggi, 3 Marzo

Eccezionalmente la settima puntata di Don Matteo 12 verrà trasmessa questa sera in tv: tutte le anticipazioni sull’episodio

Il settimo episodio di Don Matteo 12 verrà trasmesso stasera in televisione, in anticipo rispetto al solito giorno in cui siamo abituati a vederlo in palinsesto.

L’episodio intitolato Non rubare sarà visibile su Rai 1 alle ore 21.25. Scopriamo insieme cosa accadrà al sacerdote e ai suoi amici spoletini.

Don Matteo 12… quanti fan!

Ti domandi perché Don Matteo va in onda in un giorno diverso dal solito giovedì?

Innanzitutto occorre tener presente che questo cambiamento è solo temporaneo e dovuto alla partita di Coppa Italia Napoli-Inter, che andrà in onda proprio il prossimo giovedì.

In occasione di Sanremo 2020 e della partita fra Milan e Juventus, si è determinato un lungo stop alla messa in onda della fiction e questo non è piaciuto ai fan della serie che, tramite i social, hanno mostrato un deciso malcontento per la scelta della Rai.

In questo caso la rete ha fatto tesoro delle richieste e non ha voluto sacrificare uno dei suoi fiori all’occhiello.

Così Don Matteo sarà in onda stasera e questa settimana non ci perderemo nulla di ciò che accade nella misteriosa Spoleto della fiction.

Don Matteo 12, episodio 7, Non rubare

Don Matteo troverà il cadavere di una donna e ne rimarrà profondamente segnato. Durante il funerale della vittima il sacerdote incontrerà a Spoleto la figlia 16enne di lei, Alice, che gli racconterà una storia che, a primo impatto, apparirà come inverosimile. Secondo la ragazza adolescente, la madre era a Spoleto per ricercare l’altra sua figlia, sorella gemella di Alice. La piccola era stata rapita in tenera età e sua madre non aveva mai smesso di cercarla. Che il rapitore abbia a che fare con la morte della donna? Questa sarà la domanda a cui Don Matteo cercherà di dare risposta.

Nel frattempo, Anna cercherà di chiarire i propri sentimenti per Sergio e questo per il Capitano sarà un compito per niente facile.

Nino e Elisa litigheranno dopo l’arrivo a Spoleto di Eugenio Nardi, padre di Marco. L’uomo, colto, affascinante e decisamente interessato a Elisa, finirà per mettere in ombra il goffo Cecchini che, per ritornare in gioco, sarà costretto a ideare uno stratagemma: fare ingelosire la mamma di Anna.

Per riuscire nell’impresa coinvolgerà una divissima Elena Sofia Ricci (nella parte di se stessa e guest star di oggi).

Riuscirà il nostro eroe a sconfiggere il suo avversario in amore?

Staremo a vedere.

Don Matteo 12, cast completo:

Terence Hill,

Nino Frassica,

Simone Montedoro,

Nathalie Guetta,

Francesco Scali,

Maria Chiara Giannetta,

Maurizio Lastrico,

Pietro Pulcini,

Maria Sole Pollio,

Francesco Castiglione,

Pamela Villoresi,

Domenico Pinelli,

Dario Aita,

Serena Iansiti,

Jenny De Nucci,

Riccardo de Rinaldis Santorelli.

Elena Sofia Ricci (guest star di oggi)

Don Matteo, Non rubare, video promo

