Pulmino si schianta contro un albero: 3 morti e 5 feriti

Tragico incidente ieri sera nei pressi di Cortona: un pulmino è uscito fuori strada e si è schiantato contro un albero. Il bilancio è di 3 morti e 5 feriti.

Stavano facendo ritorno da una festa a Sinalunga (Siena), quando il loro pulmino si è schiantato con un albero per cause ancora in via di accertamento. Il tragico incidente è avvenuto ieri sera. Una residenza assistita di Terontola di Cortona aveva organizzato per i suoi pazienti, persone affetta da disabilità, una gita fuori porta. Grazie a questa iniziativa gli uomini e le donne in cura alla struttura si sono potuti godere qualche momento di relax e spensieratezza, ma alcuni di loro non faranno più ritorno.

Durante il tragitto tra Siena e Cortona (Provincia di Arezzo), l’autista del pulmino ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. La corsa del mini bus si è conclusa con uno schianto su un albero. Al momento non è chiara la dinamica dell’accaduto, ma si pensa che la forte pioggia abbattutasi sulla zona possa essere stata una concausa se non la causa principale dell’incidente.

Pulmino si schianta contro un albero: bilancio drammatico

Proprio le avverse condizioni climatiche di ieri sera hanno reso complicate le operazioni di soccorso. Sulla zona del sinistro sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco ed il personale del 118. Purtroppo per 3 passeggeri non c’era più nulla da fare e gli operatori sanitari si sono visti costretti a dichiararne il decesso. Le altre 5 persone sul pulmino sono state trasportate in ospedale. Due di loro sono in condizioni gravi, mentre le altre 3 (tra cui anche l’autista del mezzo) non destano preoccupazioni. Sull’accaduto è stato aperto un fascicolo d’indagine attraverso il quale si cercherà di capire se ci sono responsabilità a carico dell’autista.