Marco Mazzocchi figlio d’arte: chi è il padre Giacomo

Giacomo Mazzocchi, chi è il padre di Marco: il noto giornalista Rai è figlio d’arte, carriera e curiosità sul genitore e perché è famoso.

Classe 1966, Marco Mazzocchi è uno dei più noti giornalisti sportivi italiani: di recente ha fatto una particolare esperienza. Ha infatti partecipato a Pechino Express in coppia con Max Giusti.

Ma non tutti sanno che il giornalista sportivo è figlio d’arte: suo padre è infatti un ex rugbista poi passato anche egli al giornalismo sportivo. Giornalista sportivo, Giacomo Mazzocchi è stato capo redattore di TuttoSport e capo della redazione sportiva di Telemontecarlo.

Chi è Giacomo Mazzocchi, giornalista e padre di Marco

Inoltre è stato direttore della comunicazione della Federazione Mondiale di Atletica Leggera. Negli anni di permanenza a TMC, ha commentato in particolare le gare di atletica leggera. Ma l’altra sua passione sportiva è stata appunto quella per il rugby: tra l’altro è stato direttore della comunicazione della Federazione Italiana Rugby.. Ha avuto anche il ruolo di capo Ufficio Stampa della Lazio, a partire dal 2007.

Possiamo dunque affermare che Marco Mazzocchi eredita da suo padre la passione per il giornalismo e telecronaca. Inizia sin da bambino a commentare, per diletto, le competizioni sportive e a soli 22 anni, nel 1988, arriva addirittura l’esordio in Rai. I suoi veri esordi, da adolescente, furono nella trasmissione SPQR condotta dal suo papà. Da allora la sua carriera non si è mai fermata. Una carriera sulle orme del padre, nato in Portogallo nel 1939 e che dal 2012 vive in Tunisia.