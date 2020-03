Le Iene, mamma salva suo figlio con un trapianto di fegato

Le Iene mostreranno questa sera su Italia1 l’avventura di una madre che ha salvato suo figlio di 8 mesi con la donazione di fegato

Le Iene tornano questa sera, martedì 3 marzo, con una nuova puntata davvero emozionante. Ci sarà il servizio di Gaetano Pecoraro che ci porterà all’Ismett, un ospedale da sogno di Palermo, dove un bambino di 8 mesi che ha una grave malattia può tornare a sperare grazie alla sua mamma che gli ha donato una parte di fegato. Dieci ore di operazione che non passavano male con il sogno della mamma che ha salvato il suo piccolo. L’Ismett è l’Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione che si trova a Palermo. Davvero un ospedale d’avanguardia, un vanto per tutta Italia.

LEGGI ANCHE >>> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 3 marzo prima e seconda serata





Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Le Iene, il racconto del papà

La storia viene raccontata anche dal papà, che trascorre dieci ore davvero interminabili: sua mogie ha donato un pezzo del suo fegato al piccolo che ha una grave malattia e senza questo trapianto rischia la vita. Il giorno più brutto potrebbe essere quello più bello di questa famiglia. Appuntamento da non perdere questa sera con il servizio di Gaetano Pecoraro in onda su Italia1 a partire dalle 21:25.