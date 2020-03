Grande Fratello Vip, la richiesta a sorpresa al pubblico di Fabio Testi

Dopo il video-messaggio emozionante da parte del figlio di Fabio Testi, arriva una richiesta specifica dell’attore al pubblico

La notizia dell’emergenza Coronavirus ha messo in allerta anche l’attore Fabio Testi, concorrente del Grande Fratello Vip. Suo figlio vive a Shangai, in Cina, da diverso tempo per lavoro e così nella puntata di ieri c’è stato un video-messaggio molto toccante in compagnia della fidanzata: “Eccoci qua papà, volevamo farti stare tranquillo mandandoti un video. Siamo stati chiusi un mese, ora Shangai si è rimessa in movimento. Ti aspettiamo qui per una pasta asciutta delle tue. Ciao papà, un abbraccio”.

Grande Fratello Vip, Fabio Testi e la sua decisione

Così lo stesso concorrente del GFVIP in lacrime in confessionale ha svelato: “È un macigno nello stomaco, non so se riesco a essere lo stesso qua dentro. Volevo ringraziare il pubblico per il grande affetto che mi ha dimostrato fino ad oggi. Mi rivolgo al pubblico, come papà, e chiedo se mi aiuta a uscire per parlare con i miei figli”. La voglia di uscire dalla casa più spiata dagli italiani per tornare ad abbracciare suo figlio è tanta.

Così il conduttore Alfonso Signorini, infine, ha rivelato il suo pensiero: “Spero che il pubblico accogli la tua richiesta, perché capisco che la tua situazione non è facile. Quello che diciamo con gli autori è che stai facendo un grande Grande Fratello e ti voglio ringraziare”,