Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa in lacrime dopo la diretta – VIDEO

Dopo la diretta di ieri sera, Fernanda Lessa è scoppiata in lacrime temendo che adesso le figlie possano subire delle ritorsioni per quanto accaduto.

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa è stata duramente ripresa da Alfonso Signorini. Il conduttore le ha chiesto di spiegare perché ogni volta che Antonella Elia le passa davanti o la guarda lei si fa il segno della croce. La modella brasiliana ha risposto: “Lei è tutta negatività e quando mi fissa, mi trasmette energia negativa. Io credo nell’energia negativa, faccio la croce per proteggermi. Sono una persona sensibile e sento quando c’è una persona che emana energie negative. Io le assorbo”.

Il conduttore ha risposte che gli sembravano dei discorsi medievali e le ha chiesto di non tirare in ballo Gesù Cristo, poiché in quel contesto era blasfemo. Alla fine della diretta la modella brasiliana è scoppiata in un pianto inconsolabile. L’ha consolata Adriana Volpe, alla quale ha detto: “Io non voglio che facciano bullismo alle mie figlie perché la mamma è una strega. Io sono stata bullizzata tutta la vita. Per questo mi piacciono i pupazzi, perché erano gli unici miei amici. Io non avevo amici quando ero piccola. Anche mia sorella e i miei genitori facevano i bulli”.

