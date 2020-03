Grande Fratello Vip: Adriana Volpe furiosa, atto di protesta contro gli autori

Adriana Volpe si è arrabbiata ieri sera con gli autori del Grande Fratello Vip, colpevoli a suo dire di insistere sul presunto feeling con Denver.

Da qualche settimana a questa parte sia le telecamere del GF Vip, sia i giornali di settore indugiano sul rapporto tra Adriana Volpe e Andrea Denver. I due hanno ammesso di provare un affetto reciproco, lui ha detto che Adriana gli piace fisicamente, e lei ha ricambiato il complimento. Nonostante questo entrambi hanno negato che ci sia un rapporto che valica l’amicizia. La Volpe ha spiegato che non andrebbe mai oltre perché ha un marito a casa e perché il ragazzo potrebbe essere suo figlio, mentre lui ha spiegato di essere fidanzato e di non avere intenzione di tradirla.

Leggi anche ->Adriana Volpe Denver | carezze nella notte | lui si dichiara

Sebbene a parole i due neghino che ci sia un rapporto più stretto, alcune immagini hanno mostrato una complicità che ha infastidito il marito della conduttrice. Ieri sera, dunque, Alfonso Signorini ha mostrato ad Adriana una lettera in cui il marito le chiede di non indulgere in atteggiamenti equivoci. Roberto le ricorda che lui e la figlia la guardano e che simili comportamenti possono creare imbarazzo.

Leggi anche ->Adriana Volpe flirta con Denver, il marito perde la testa per la gelosia

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Adriana Volpe toglie il microfono per protesta

Dopo aver letto le parole del marito, la showgirl s’infuria con gli autori del programma, rei, a suo avviso, di aver insistito eccessivamente sul presunto feeling tra lei e Andrea Denver. Come atto di protesta contro la produzione, la Volpe ha deciso di togliere il microfono per tutta la notte. Per regolamento nessun concorrente può farlo e questo potrebbe portare ad un richiamo ufficiale o ad una squalifica. Nelle prossime ore, quindi, la protesta della concorrente potrebbe portare a sviluppi inattesi.