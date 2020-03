Francia, spot contro l’Italia: “Pizza al Coronavirus” – VIDEO

Francia sotto accusa per uno sconcertante video satirico, spot contro l’Italia su Canal +, è polemica: “Pizza al Coronavirus”.

Sta facendo discutere uno spot andato in onde sulla tv francese: un pizzaiolo sputa su una pizza e la presenta come un nuovo gusto tutto italiano: la pizza al coronavirus.

Leggi anche –> Coronavirus, sale il contagio: Italia alla ricerca di mascherine

Anche Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ha mostrato lo spot e alla fine ha perso la calma scagliandosi duramente contro gli autori dello spot.

Leggi anche –> Coronavirus: bambina di un anno ricoverata a Bergamo, è grave

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il video satirico di un comico francese sulla “pizza al coronavirus” non è piaciuto per niente all’Italia colpita dai virus, con i politici italiani che lo descrivono come “vergognoso e terrificante”. Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha accusato Canal +, la televisione che ha trasmesso lo spot. Si tratta di un video andato in onda nel corso di una trasmissione dedicata alla satira, ma che non è assolutamente piaciuto al nostro Paese. Non è peraltro la prima volta che il “sarcasmo” francese non piace per niente all’Italia: era già accaduto con le polemiche contro Charlie Hebdo per la satira sul terremoto.