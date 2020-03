Francesca Fioretti, il messaggio d’amore per Davide Astori

A due anni dalla scomparsa del calciatore della Fiorentina, Davide Astori, la compagna Francesca Fioretti gli ha dedicato un pensiero su Instagram

L’amore non finisce mai. Così Francesca Fioretti ha voluto dedicare un pensiero al “suo” Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso due anni fa. Da poche ore sui social è arrivato un nuovo messaggio con uno scatto in braccio Vittoria, loro figlia: “Tu, il mio unico posto sicuro nel mondo, per sempre”. Il nome di Davide non è presente, ma è come se ci fossi una rievocazione alla sua assenza.

Francesca Fioretti, una nuova vita senza Davide

In una vecchia intervista, di circa un anno fa, la stessa Fioretti ha svelato: “Gli amici mi domandano: ma il 4 marzo hai dormito? E io penso che per me è 4 marzo ogni giorno (…). Mi è caduta addosso una tragedia, una disgrazia così grande da cambiare per sempre la mia prospettiva sulle cose. È stato un anno straziante, difficile e impegnativo. (…) Prima ero solo Frà, una ragazza della mia età poi il destino mi ha rapinato. Con un furto mi ha rubato all’improvviso tutto quel che avevo e sono diventata Francesca”.