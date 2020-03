Cristiano Ronaldo in Portogallo dopo l’ictus della madre – VIDEO

Il campione della Juventus Cristiano Ronaldo in Portogallo dopo l’ictus subito dalla madre nella giornata di oggi: come sta la donna.

Dolores Aveiro, la mamma di Cristiano Ronaldo, avrebbe accusato un ictus nel corso della mattinata ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale a Madeira. Il 34enne star del calcio mondiale è in viaggio per vedere sua madre che è stata portata d’urgenza in ospedale.

Ronaldo ha trascorso lo scorso fine settimana a tifare per la sua ex squadra Real Madrid nella vittoria sul Barcellona al Santiago Bernabeu. Questo approfittando dello stop a diverse partite di serie A per il Coronavirus.

Oggi invece ha lasciato nuovamente la Juventus per tornare in Portogallo e vedere la madre. Secondo diverse fonti giornalistiche, il calciatore non ha nulla di cui preoccuparsi poiché la signora Dolores Aveiro è cosciente e stabile. La donna avrebbe già subito un intervento per rimuovere un coagulo di sangue da un’arteria. È stata già una settimana difficile per il 34enne dopo essere tornato a Torino dal suo viaggio in Spagna lo scorso fine settimana. Vedremo se Sarri lo lascerà a riposo nella partita di domani contro il Milan in Coppa Italia.