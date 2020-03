Cristiano Ronaldo: la mamma è stata ricoverata d’urgenza per un ictus

Momenti drammatici per Cristiano Ronaldo: il campione lusitano è in apprensione poiché la madre è stata ricoverata d’urgenza a causa di un ictus.

Questa mattina la stampa portoghese ha condiviso la notizia di un ricovero d’urgenza per Dolores Aveiro. La mamma di Cristiano Ronaldo avrebbe accusato un ictus nel corso della mattinata ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale a Madeira, isola su cui è nato anche il campione della Juventus. Sembra che i medici siano riusciti ad intervenire in tempo e che la donna non sia in pericolo di vita.

Leggi anche ->Cristiano Ronaldo e Georgina in ospedale: lo straordinario gesto della coppia

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI