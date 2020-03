Cristiano Ronaldo: la mamma è stata ricoverata d’urgenza per un ictus

Momenti drammatici per Cristiano Ronaldo: il campione lusitano è in apprensione poiché la madre è stata ricoverata d’urgenza a causa di un ictus.

Questa mattina la stampa portoghese ha condiviso la notizia di un ricovero d’urgenza per Dolores Aveiro. La mamma di Cristiano Ronaldo avrebbe accusato un ictus nel corso della mattinata ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale a Madeira, isola su cui è nato anche il campione della Juventus. Sembra che i medici siano riusciti ad intervenire in tempo e che la donna non sia in pericolo di vita.

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico ‘Mirror‘, Dolores in questo momento sarebbe cosciente e stabile. I medici dell’ospedale portoghese stanno monitorando le sue condizioni di salute ed effettuando dei test per capire quali siano le sue condizioni. Secondo alcune voci di corridoio il malore sarebbe stato causato da un ictus, ma dall’ospedale di Madeira non hanno né confermato né smentito l’indiscrezione.

Cristiano Ronaldo: i problemi di salute di mamma Dolores

In questi anni la mamma del 5 volte pallone d’oro ha avuto diversi problemi di salute. Nel 2007 è stata operata per rimuovere un cancro al seno e all’inizio dello scorso anno la malattia è tornata. La donna è stata sottoposta ad una nuova operazione a Madrid ed ha cominciato la radioterapia. Lo ha rivelato la stessa Dolores in febbraio, quando è venuta in Italia per festeggiare il 35° compleanno del figlio: “Sono stata operata un’altra volta al seno a Madrid, adesso mi sottopongo alla radioterapia e lotto per la mia vita”. Non si può escludere, dunque, che il ricovero sia legato ai precedenti problemi di salute.