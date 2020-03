Coronavirus, sale il contagio: Italia alla ricerca di mascherine

Sale il contagio da Coronavirus nel nostro Paese, i numeri aggiornati dalla Protezione Civile: Italia alla ricerca di mascherine.

“Ci stiamo adoperando per l’approvvigionamento di mascherine”, così il commissario per l’emergenza Coronavirus e capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa. Intanto sale il dato del contagio in Italia.

Solo in Lombardia ci sono “1520 pazienti positivi, di cui 698 ospedalizzati, 167 in tearpia intensiva, 461 in isolamento domiciliare e 55 deceduti”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.

I numeri del contagio da Coronavirus in Italia

Il professor Silvio Brusaferro dell’Istituto Superiore della Sanità intanto sottolinea: “Ci siamo dati 14 giorni per capire qual è la reale situazione del nostro Paese. Non dobbiamo percepire false sicurezze e dobbiamo essere tutti molto attenti a quelle che sono le misure da adottare”. La richiesta è quella di seguire le raccomandazioni soprattutto igienico sanitarie.

In totale, il dato aggiornato parla di 2260 contagi, con 79 persone morte e il numero di guariti che sale a 160 complessivi. Tra le vittime di oggi, il più giovane ha 55 anni, il più anziano 101 anni, la gran parte delle persone decedute hanno patologie pregresse e più di 70 anni. Ancora da chiarire infine le cause del decesso del medico di Parma: il professor Ivo Cilesi ha contratto il Coronavirus, ma non è noto se avesse patologie pregresse.