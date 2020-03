Muore un illustre e stimato personaggio della comunità medica del nostro Paese, colpa del Coronavirus Italia. Lui era il dottor Ivo Cilesi.

Il dottor Ivo Cilesi è morto, stroncato dal Covid-19. Il computo delle vittime da Coronavirus Italia si aggrava con l’aggiunta purtroppo del nome di questo stimatissimo professionista, molto noto negli ambienti medici. Ivo Cilesi era infatti uno dei massimi esperti nella cura del morbo di Alzheimer in Italia, famoso per avere dato importanza alla cosiddetta ‘doll therapy’, con cui alleviava le sofferenze dei suoi pazienti. Cilesi aveva 61 anni ed era originario di Genova. Viveva dal 2000 circa a Cene, in provincia di Bergamo, ma lavorava principalmente nella zona di Parma e di Salsomaggiore Terme in particolare. Proprio nel Parmense ha ricevuto un ricovero urgente, all’ospedale di Fidenza prima ed a quello di Parma poi. La morte del dottor Ivo Cilesi risale alla notte tra domenica 1° e lunedì 2 marzo 2020.