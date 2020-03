Coronavirus: bambina di un anno ricoverata a Bergamo, è grave

Bambina di un anno ricoverata a Bergamo a causa del Coronavirus, è grave: “È in prognosi riservata, ma è un caso raro”, spiega l’ospedale.

Si aggrava il bilancio del Coronavirus nel nostro Paese: in attesa di avere novità sui contagi e i decessi delle ultime ore, arriva una notizia non rassicurante. Infatti, ci sarebbe una bambina molto piccola che ha contratto il virus.

La piccola ha appena un anno ed è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo. La conferma arriva dal direttore della Terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni Luca Lorini, che lo riferisce al ‘Corriere della Sera’.

Chi la bambina ricoverata per Coronavirus: la situazione a Bergamo

Ha spiegato: “È in prognosi riservata, ma è un caso raro. I bambini sono poco colpiti da questa malattia”. La situazione nell’ospedale di Bergamo è di grande difficoltà. “Siamo sotto pressione, questa malattia è un fatto imprevisto che ci ha obbligato a ripensare tutta la nostra organizzazione”, sono le parole del direttore sanitario dell’Asst di Bergamo, Fabio Pezzoli al Corriere della Sera.

Quindi ha aggiunto: “Tutta la struttura, tutti i dipendenti stanno facendo un grande sforzo, per cui vanno ringraziati”. Sono 126 i pazienti contagiati da Coronavirus che si trovano in ospedale e 37 di questi sono ultracinquantenni in gravi condizioni. Di questi, preoccupano soprattutto i ricoverati in terapia intensiva, che sono 25. Uno solo ha oltre ottant’anni.