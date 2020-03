Codice Sconto Hotels.com: la guida su dove trovarlo e come usarlo

Tra i principali siti online di turismo in Italia, Hotels.com si distingue per la sua facilità di utilizzo e per le tariffe molto convenienti per i nostri cittadini. In questa pagina ti presentiamo una guida sull’utilizzo dei codici promozionali per questo sito di viaggi.

Dal giorno della sua fondazione, nel “lontano” 1991, Hotels.com si è evoluto enormemente e ha trovato un posto speciale tra i siti di turismo più visitati in Italia, riuscendo a catturare un numero significativo di clienti offrendo opzioni di hotel che si adattano perfettamente al loro budget e allo stile di vita, garantendo le tariffe più basse del mercato e offerte tempestive.

Attualmente Hotels.com fa parte dell’azienda Expedia Group e rappresenta una grande fetta del mercato di prenotazione viaggi e biglietti aerei non solo in Italia ma in tutto il globo.

Grazie ad una facilità di utilizzo e a promozioni davvero invitanti, è uno dei portali più utilizzati dagli utenti italiani per prenotare online.

Infatti secondo le statistiche di Promocodex International Srl, una società che offre codici promozionali in Italia e in svariati paesi europei e che è attiva nel nostro paese con il portale https://it.promocodex.com/ , Hotels.com è un vero e proprio punto di riferimento per gli utenti che vogliono prenotare viaggi e biglietti online, attratti da promozioni e codici voucher periodici per risparmiare sul proprio acquisto.

Che cosa sono i codici sconto?

Sono coupon promozionali, formati da una serie di lettere e numeri che sono utilizzati in alternativa al voucher cartaceo per ottenere un risparmio in un sito di e-commerce o in un portale di turismo.

Il vero incentivo per acquistare online è senza dubbio il coupon Hotels.com, un codice alfanumerico che inserito al momento della prenotazione ti permette di risparmiare sul tuo ordine.

Una guida su come trovare i codici promozionali per Hotels.com

Uno dei metodi principali per ottenere i coupon Hotels.com è senza dubbio cercare nei svariati siti di codici promozionali presenti nel nostro paese. Promocodex Italia è uno dei siti italiani di codici sconto maggiormente visitati ed elenca una serie di buoni sconto validi e testati per molti siti di turismo, tra cui i codici sconto Hotels.com.

E’ importante ricordare che questi voucher promozionali sono offerti esclusivamente per il mercato italiano e dunque esistono dei coupon validi per Hotels.com per diversi mercati.

Un altro metodo sicuro e testato per ottenere dei coupon esclusivi è quello di iscriversi alla newsletter di Hotels.com in fondo alla pagina, potrete ricevere dei codici sconto validi esclusivamente per voi, dei codici alfanumerici che solitamente iniziano con “EML” e sono dei voucher univoci e dunque validi per un singolo utilizzo da parte di un solo utente.

Inoltre nella pagina dei deals di Hotels.com (Offerte) è possibile periodicamente trovare dei codici coupon nuovi e dunque pronti per l’utilizzo.

Infine effettuando una ricerca sui principali motori di ricerca potrete ottenere una lista di siti che offrono promozioni e offerte per tutti i portali di turismo e di biglietteria aerea, tra cui ovviamente Hotels.com

Guida all’utilizzo del codice sconto Hotels.com

Dopo aver prelevato il coupon per Hotels.com siete a metà dell’opera (è più semplice utilizzare il coupon che l’attività di ricerca dello stesso. A questo punto effettuate il login nel sito Hotels.com Italia e scegliete l’albergo da prenotare. Prima del pagamento in basso a destra troverete un box denominato “codice sconto Hotels.com” nel quale potrete inserire il buono promozionale. Inserite qui il voucher, convalidatelo e procedete con il pagamento.

In questo modo avrete risparmiato tempo e denaro con la vostra prenotazione online su Hotels.com, spendendo meno e risparmiando denaro rispetto all’acquisto presso un’agenzia di viaggi della vostra città.

Infine vale la pena segnalare che tramite Hotels.com Rewards otterrete una notte gratis dopo 10 prenotazioni consecutive tramite il sito.