Bandiere Verdi 2020: le spiagge italiane a misura di bambino: 144 lidi da Nord a Sud.

Come ogni anno, anche quest’anno è uscita la lista delle Bandiere Verdi 2020, le spiagge italiane indicate per i bambini. L’elenco si è arricchito di nuovi lidi, salendo a 144 dai 142 dello scorso anno.

Il riconoscimento delle Bandiere Verdi viene assegnato dai pediatri italiani sulla base di caratteristiche fondamentali che le spiagge devono avere per essere a misura di bambino: sabbia fine, fondai bassi, acque pulite, stabilimenti balneari attrezzati con servizi igienici, cabine, sdraie e ombrelloni, servizi ristorazione nei paraggi e giochi. Perché la vacanze dei più piccoli hanno tante esigenze.

Da qualche anno l’elenco include anche delle spiagge europee. Scopriamo quali sono le Bandiere Verdi 2020.

Bandiere Verdi 2020: spiagge italiane a misura di bambino

Nella scelta delle vacanze al mare per tutta la famiglia è importante trovare quelle località che siano adatte per i bambini, sia per quanto riguarda le spiagge sia per i servizi. I più piccoli, infatti, hanno molte esigenze, a cominciare dalla sicurezza. Sono pertanto da evitare le spiagge con ripide scogliere e fondali profondi, così come quelle isolate e selvagge prive di servizi. Troppo sole, poi, fa male ai bambini, quindi è preferibile scegliere le spiagge dotate di stabilimenti balneari con ombrelloni, gazebo o tettoie, sotto cui trovare riparo nelle ore di solleone. I bambini, poi, hanno spesso bisogno del bagno, per cui è importante la presenza di servizi igienici in spiaggia, e spesso hanno fame e sete e un buon bar che offra anche servizio di ristorazione è fondamentale.

Insomma, le esigenze sono davvero tante e per districarsi nella vastissima offerta di spiagge italiane, tutte bellissime ma non tutte indicate per i più piccoli, avete a disposizione una guida molto valida e utile come quella delle Bandiere Verdi. Qui trovate tutte le spiagge italiane a misura di bambino, suddivise per regione e selezionate dai pediatri, con criteri che si assomigliano a quelli delle Bandiere Blu ma concentrandosi soprattutto sulle esigenze per le famiglie con bambini.

L’elenco delle Bandiere Verdi si arricchisce ogni anno di nuove località balneari, elencate in base al comune di appartenenza, e da qualche anno include anche alcune spiagge europee, in Paesi che nel tempo sono diventati meta di vacanza di tante famiglie italiane. Negli ultimi anni le Bandiere Verdi italiane sono state assegnate anche alle località spagnole di Malaga e Marbella, sulla Costa del Sol, confermate anche per il 2020. Quest’anno la new entry europea, invece, è Costanza, in Romania, sul Mar Nero, affacciata su una costa che negli ultimi anni è diventata molto popolare, grazie alla bellezza del mare e ai prezzi low cost, e ha aumentato la qualità dei servizi.

Per quanto riguarda le spiagge italiane, invece, conquista per la prima volta quest’anno la Bandiera Verde il comune di Cupra Marittima, nelle Marche, in provincia di Ascoli Piceno, situata sulla Riviera delle Palme. Tutte le altre Bandiere Verdi dello scorso anno sono state confermate.

La Calabria si conferma la regione con il maggior numero di vessilli, e dunque di spiagge a misura di bambino, con le sue 18 Bandiere Verdi, seguono la Sicilia e la Sardegna, con 16 Bandiere a testa, la Puglia con 13 e poi le Marche e la Toscana con 11 a testa.

La cerimonia di consegna si terrà quest’anno ad Alba Adriatica, il 27 giugno, come ha annunciato il pediatra Italo Farnetani, ideatore delle Bandiere Verdi.

Le Bandiere Verdi 2020 per ogni regione

Bandiere Verdi 2020 Abruzzo

Alba Adriatica (Teramo)

Giulianova (Teramo)

Montesilvano (Pescara)

Spiaggia dei Saraceni-Ortona (Chieti)

Pescara, Pineto-Torre Cerrano (Teramo)

Roseto degli Abruzzi (Teramo)

Silvi Marina (Teramo)

Tortoreto (Teramo)

Vasto Marina (Chieti)

Bandiere Verdi 2020 Basilicata

Maratea (Potenza)

Marina di Pisticci (Matera)

Bandiere Verdi 2020 Calabria

Bianco (RC)

Bova Marina (Reggio Calabria)

Bovalino (Reggio Calabria)

Capo Vaticano (Vibo Valentia)

Cariati (Cosenza)

Cirò Marina-Punta Alice (Crotone)

Isola di Capo Rizzuto (Crotone)

Locri (Reggio Calabria)

Melissa-Torre Melissa (Crotone)

Mirto Crosia-Pietrapaola (Cosenza)

Nicotera (Vibo)

Palmi (Reggio Calabria)

Praia a Mare (Cosenza)

Roccella Jonica (Reggio)

Santa Caterina dello Jonio Marina (Catanzaro)

Siderno (Reggio Calabria)

Soverato (Catanzaro)

Squillace (Catanzaro)

Bandiere Verdi 2020 Campania

Agropoli-Lungomare San Marco (Salerno)

Trentova (Salerno)

Ascea (Salerno)

Centola-Palinuro (Salerno)

Ischia: Cartaroma Lido San Pietro (Napoli)

Marina di Camerota (Salerno)

Pisciotta (Salerno)

Pollica-Acciaroli (Salerno)

Pioppi (Salerno)

Positano-Spiagge: Arienzo, Fornillo (Salerno)

Spiaggia Grande (Salerno)

Santa Maria di Castellabate (Salerno)

Sapri (Salerno)

Bandiere Verdi 2020 Emilia Romagna

Bellaria-Igea Marina (Rimini)

Cattolica (Rimini)

Cervia-Milano Marittima-Pinarella (Ravenna)

Cesenatico (Forlì Cesena)

Gatteo-Gatteo Mare (Forlì-Cesena)

Misano Adriatico (Rimini)

Rimini

Riccione (Rimini)

Ravenna-Lidi Ravennati (Ravenna)

San Mauro Pascoli-San Mauro Mare (Forlì-Cesena)

Bandiere Verdi 2020 Friuli Venezia Giulia

Grado (Gorizia)

Lignano Sabbiadoro (Udine)

Bandiere Verdi 2020 Lazio

Anzio (Roma)

Formia (Latina)

Gaeta (Latina)

Lido di Latina (Latina)

Montalto di Castro (Viterbo)

Sabaudia (Latina)

San Felice Circeo (Latina)

Sperlonga (Latina)

Terracina (Latina)

Ventotene-Cala Nave (Latina).

Bandiere Verdi 2020 Liguria

Finale Ligure (Savona)

Lavagna (Genova)

Lerici (La Spezia)

Noli (Savona)

Bandiere Verdi 2020 Marche

Civitanova Marche (Macerata)

Cupra Marittima (Ascoli Piceno)

Fano-Nord-Sassonia-Torrette/Marotta (Pesaro-Urbino)

Gabicce Mare (Pesaro-Urbino)

Grottammare (Ascoli Piceno)

Pesaro

Porto Recanati (Macerata)

Porto San Giorgio (Fermo)

Numana Alta-Bassa Marcelli Nord (Ancona)

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)

Senigallia (Ancona) Sirolo (Ancona)

Bandiere Verdi 2020 Molise

Termoli (Campobasso)

Bandiere Verdi 2020 Puglia

Fasano (Brindisi)

Gallipoli (Lecce)

Ginosa-Marina di Ginosa (Taranto)

Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trabi)

Marina di Pescoluse (Lecce)

Marina di Lizzano (Taranto)

Melendugno (Lecce)

Ostuni (Brindisi)

Otranto (Lecce)

Polignano a Mare – Cala Fetente – Cala Ripagnola – Cala San Giovanni (Bari)

Porto Cesareo (Lecce)

Rodi Garganico (Foggia)

Vieste (Foggia)

Bandiere Verdi 2020 Sardegna

Alghero (Sassari)

Bari Sardo (Ogliastra)

Cala Domestica (Carbonia-Iglesias)

Capo Coda Cavallo (Olbia)

Carloforte-Isola di San Pietro: La Caletta – Punta Nera – Girin – Guidi (Carbonia-Iglesias)

Castelsardo-Ampurias (Sassari)

Is Aruttas-Mari Ermi (Oristano)

La Maddalena-Punta Tegge-Spalmatore (Olbia Tempio)

Marina di Orosei-Berchida-Bidderosa (Nuoro)

Oristano – Torre Grande (Oristano)

Poetto (Cagliari)

Quartu Sant’Elena (Cagliari)

San Teodoro (Nuoro)

Santa Giusta (Oristano)

Santa Teresa di Gallura (Olbia Tempio)

Tortolì – Lido di Orrì, Lido di Cea (Ogliastra)

Bandiere Verdi 2020 Sicilia

Balestrate (Palermo)

Campobello di Mazara – Tre Fontane – Torretta Granitola (Trapani)

Casuzze-Punta secca-Caucana (Ragusa)

Cefalù (Palermo)

Giardini Naxos (Messina)

Ispica-Santa Maria del Focallo (Ragusa)

Marina di Lipari-Acquacalda-Canneto (Messina)

Marina di Ragusa, Marsala – Signorino (Trapani)

Mondello (Palermo)

Plaja (Catania)

Porto Palo di Menfi (Agrigento)

Pozzallo – Pietre Nere, Raganzino (Ragusa)

San Vito Lo Capo (Trapani)

Scoglitti (Ragusa)

Vendicari (Siracusa)

Bandiere Verdi 2020 Toscana

Bibbona (Livorno)

Camaiore – Lido Arlecchino – Matteotti (Lucca)

Castiglione della Pescaia (Grosseto)

Follonica (Grosseto)

Forte dei Marmi (Lucca)

Marina di Grosseto (Grosseto)

Principina a mare (Grosseto)

Pietrasanta – Tonfano (Lucca),

Foccette (Lucca)

Foccette (Lucca) Monte Argentario – Cala Piccola – Porto Ercole (Le Viste), Porto Santo Stefano (Cantoniera – Moletto – Caletta) – Santa Liberata (Bagni Domiziano – Soda – Pozzarello) (Grosseto)

San Vincenzo (Livorno)

Viareggio (Lucca)

Pisa – Marina di Pisa

Calambrone (Pisa)

Tirrenia (Pisa)

Bandiere Verdi 2020 Veneto