Wanda Nara | che insulti per gli scatti sensuali “Cornavirus” FOTO

Per Wanda Nara insulti e rimproveri dopo una foto che la ritrae svestita su Instagram. La moglie di Icardi riceve però anche diversi complimenti.

Per Wanda Nara arrivano insulti su Instagram, dopo uno scatto che la moglie di Mauro Icardi ha pubblicato sul suo profilo social ufficiale, utilizzato anche per degli shooting di lavoro.

LEGGI ANCHE –> Adriana Volpe Denver | carezze nella notte | lui si dichiara

Contro la 33enne modella argentina arrivano dei commenti decisamente poco carini da diversi utenti, alcuni dei quali anche suoi followers. “Ma vergognati”, gli scrive uno, in relazione al suo ruolo di mamma di diversi bambini avuti tra il matrimonio passato con Maxi Lopez e quello attuale con lo stesso Icardi. C’è anche chi sceglie un poco piacevole gioco di parole scrivendole “Cornavirus”. E chi a Wanda Nara, anziché gli insulti preferisce ricordarle i famigerati filtri di Instagram. Questo in relazione ad altri scatti passati, nei quali la sudamericana sembrava svelare non tutta la tonicità che contraddistingue le sue foto pubbliche. In tali immagini, carpite dai paparazzi, non c’era alcun utilizzo di filtri.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Greta Thunberg | attacco di azienda petrolifera | “Stupratela” FOTO

Wanda Nara insulti, lei come al solito divide i social

Fatto sta che a Wandita arrivano anche complimenti, e non pochi, con svariati ‘mi piace’ e commenti di entusiasmo.

Visualizza questo post su Instagram S a b a d o 🏠 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 29 Feb 2020 alle ore 5:11 PST