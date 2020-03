Vittorio Feltri contro la D’Urso | “Il suo programma un canile” FOTO

A ‘Live – Non è la D’Urso’ si parla della vicenda Asia Argento-Weinstein con anche Vittorio Feltri tra gli ospiti. E il giornalista perde il solito aplomb.

All’indomani della sua partecipazione a ‘Live – Non è la D’Urso’, Vittorio Feltri se la prende con Barbara D’Urso. Sul suo profilo Twitter, l’esperto giornalista bergamasco ha scritto parole molto esplicative riguardo a quanto accaduto nella puntata di domenica 1° marzo 2020.

LEGGI ANCHE –> Chi è Feltri: età, carriera e vita privata del direttore di Libero

“Barbara D’Urso mi ha teso un agguato per santificare Asia Argento. Il suo programma è un canile. Non solo mi ha impedito di parlare, ma le sue segretarie, come le chiama lei, mi hanno trascinato nello studio dove non volevo andare fiutando lo schifo. Scemo io”. Tra i presenti in studio c’era proprio la Argento, protagonista del noto scandalo che l’ha vista tra le vittime del potente produttore cinematografico di Hollywood, Harvey Weinstein, ora caduto in disgrazia e che nei giorni scorsi è stato condannato per diversi crimini riconducibili a svariati gradi di violenza carnale.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Asia Argento, chi è: età, carriera e vita privata dell’attrice

Vittorio Feltri, in diretta perde più volte la pazienza: “Interrompete sempre”

Tra l’attrice e Vittorio Feltri c’è stato un battibecco, dopo i tanti avuti in passato. La figlia di Dario Argento ha replicato anche alle opinioni esternate da Lory Del Santo e Giuseppe Cruciani. Anche Feltri ha voluto fornire il proprio pensiero, mostrandosi però più volte spazientito per il fatto di essere continuamente interrotto. Ad un certo punto il 76enne direttore di ‘Libero’ ha anche minacciato di lasciare lo studio di ‘Live – Non è la D’Urso’, prendendosela con la segreteria della trasmissione di Canale 5 per le modalità con cui è stato convocato a presenziare alla puntata di ieri.

LEGGI ANCHE –> Feltri, chi era la moglie Maria Luisa morta giovanissima di parto

Il giornalista si scontra con Asia Argento

“Non vengo qui a fare il buffone. Già mi avete fatto stare come un cog***ne qua fuori ad aspettare”. E sulla Argento: “Lei ha avuto il merito di avere scoperchiato un calderone bollente. Non l’ho mai offesa e me ne scuso se è capitato”. L’attrice però risponde duramente: “E quando mi ha dato della prostituta? L’avvocato di Feltri ha offerto del denaro al mio per annullare la querela che avevo sporto nei suoi confronti”. Da qui infine lo sfogo di Feltri.

LEGGI ANCHE –> Harvey Weinstein riconosciuto colpevole di aggressione e stupro