Uomini e Donne, ‘censurata’ Tina Cipollari: “Fa perdere tempo”

‘Censurata’ Tina Cipollari nella trasmissione ‘Uomini e Donne’, la rivelazione di Maria De Filippi, il motivo: “Fa perdere troppo tempo”.

Maria De Filippi qualche tempo fa è stata ospite della trasmissione Rai ‘Che tempo che fa’ e ai microfoni di Fabio Fazio ha rivelato particolari inediti delle sue trasmissioni molto seguite.

Leggi anche –> Tina Cipollari dieta | come sta la Vamp dopo cinque mesi FOTO

Uno di questi riguarda ‘Uomini e donne’ e una presenza fissa nel programma, che è quella di Tina Cipollari. La conduttrice ha spiegato che non c’è un copione nella trasmissione e questo per certi aspetti si rivela un problema.

Leggi anche –> Tina Cipollari si sposa con Vincenzo: matrimonio in diretta a Uomini e Donne

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Maria De Filippi ‘censura’ Tina Cipollari: rivelato il motivo

Ha affermato Maria De Filippi: “La gente pensa che a volte ci sia un copione a ‘Uomini e Donne’. Pensa che non solo non c’è un copione, ma dico di più, io registro tre puntate in un pomeriggio di quel programma, la cosa è abbastanza lunga. Sono 64 minuti per tre. A volte prego Tina di non esagerare perché poi altrimenti devo fare diversi tagli”.

Insomma, gli interventi di Tina Cipollari sono addirittura un problema per la trasmissione. Maria De Filippi si vede così costretta a censurarli: “Adesso ho trovato una soluzione, che è quella di dirle che se esagera le abbasso il microfono. E sono d’accordo con il microfonista, perché a volte mi faceva stare in studio molto più tempo del necessario”.