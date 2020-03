Ultimo messaggio Medjugorje del 2 marzo 2020 alla veggente Mirjana

Ultimo messaggio Medjugorje del 2 marzo 2020 affidato alla veggente Mirjana. Andiamo a scoprire le straordinarie parole della Vergine Maria.

Il 2 di ogni mese la Madonna di Medjugorje condivide con la veggente Mirjana un messaggio da dare a tutta l’umanità. Si tratta solitamente di inviti alla preghiera e alla conversione, sproni nei confronti di chi non ha ancora compiuto un percorso completo verso il cristianesimo. Mai come in questo mese di marzo, periodo in cui ci troviamo in Quaresima, il messaggio della Madonna sarà rivolto al pentimento per i peccati commessi, dunque alla preghiera, al digiuno e alla carità.

Ecco il messaggio di Medjugorje del 2 marzo 2020:

Sarà condiviso appena possibile

Messaggio Medjugorje: le parole della Madonna il 2 febbraio

Il messaggio della Madonna del 2 febbraio: ““Cari figli! L’amore e la bontà del Padre Celeste vi danno rivelazioni che fanno sì che la fede in voi cresca e si comprenda, e vi porti pace, sicurezza e speranza. Così anch’io, figli miei, per mezzo dell’amore misericordioso del Padre Celeste sempre e nuovamente vi mostro la strada verso mio Figlio, verso la salvezza eterna. Però, purtroppo, molti miei figli non vogliono ascoltarmi, e molti miei figli dubitano. Però io, io sempre in ogni tempo, ho magnificato il Signore per tutto ciò che ha fatto in me e per mezzo di me. Mio figlio si dona a voi, spezza il pane con voi, vi dona le parole della vita eterna, affinché le portiate a tutti. Voi, figli miei, apostoli del mio amore, di cosa avete paura quando mio Figlio è con voi? Offritegli le vostre anime affinché Egli possa dimorare in esse, e possa fare di voi strumenti della fede e strumenti dell’amore. Figli miei, vivete il Vangelo, vivete l’amore misericordioso verso il prossimo, e al di sopra di tutto vivete l’amore verso il Padre Celeste. Figli miei, non siete insieme per caso, il Padre Celeste non unisce nessuno per caso. Mio Figlio parla alle vostre anime e io parlo al vostro cuore. Come madre vi dico incamminatevi con me, amatevi gli uni gli altri, testimoniate. Non abbiate paura, con il vostro esempio, di difendere la verità, la Parola di Dio che è eterna e non cambia mai. Figli miei, chi opera nella luce dell’amore misericordioso e nella verità è sempre aiutato dal Cielo e non è mai solo. Apostoli dl mio amore, che vi riconoscano sempre, in mezzo a tutti gli altri, per il vostro nascondimento, il vostro amore e la vostra serenità. Io sono con voi. Vi ringrazio!”.

Le parole della Regina della Pace del 25 febbraio

“Cari figli! Oggi vi invito alla vita nuova. Non importa quanti anni abbiate, aprite il vostro cuore a Gesù che vi trasformerà in questo tempo di grazia e voi, come la natura, nascerete alla vita nuova nell’amore di Dio e aprirete il vostro cuore al Cielo e alle cose celesti. Io sono ancora con voi perché Dio me lo ha permesso per amore verso di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. “