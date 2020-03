Ulay è morto, chi era l’artista: carriera e vita privata – VIDEO

L’artista noto come Ulay ed ex partner di Marina Abramović è morto oggi a 76 anni, chi era: carriera e vita privata, il ricordo.

Frank Uwe Laysiepen – l’artista noto come Ulay ed ex partner di Marina Abramović – è morto questa mattina a Lubiana, in Slovenia, all’età di 76 anni a causa di complicazioni causate dalle cure che subiva per il cancro.

Leggi anche –> Michele Monina, chi è: età, carriera, vita privata dello scrittore e artista

Ulay era noto per la sua collaborazione con Abramović, che conobbe nel 1976 ad Amsterdam. Per 12 anni, sono state tra le coppie artistiche più famose e pionieristiche del mondo.

Leggi anche –> Zehra Dogan, chi è: età, carriera e vita privata dell’artista curda

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Terminarono simbolicamente la loro relazione con un’esibizione che vide la coppia camminare l’una verso l’altra attraverso quasi 6.000 km lungo la Grande Muraglia Cinese. In un post su Instagram, Marina Abramović ha commemorato la morte dell’artista: “È con grande tristezza che ho saputo della morte del mio amico ed ex partner Ulay oggi. Era un artista eccezionale e un essere umano, che ci mancherà molto. In questo giorno, è confortante sapere che la sua arte e il suo ricordo vivranno per sempre”.