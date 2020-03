Stasera in tv – L’amica geniale 2, le anticipazioni del 2 marzo

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 2 marzo, su Rai1 con le ultime due puntata della serie L’amica geniale 2: ecco le anticipazioni di oggi

Questa sera, lunedì 2 marzo, a partire dalle 21:25 andranno in onda su Rai1 gli ultimi due episodi de “L’amica geniale 2“, la serie evento con Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Nella prima anni troviamo Elena molto trasformata in una ragazza elegante, colta e disinibita dopo gli anni di Pisa. Per le vacanze di Pasqua la ragazza torna nel rione e trova tutto cambiato. Lila, invece, è diventata madre e regala i propri diari all’amica, visto che ha paura che possa leggerli suo marito Stefano. All’improvviso molte cose diventano chiare.

Stasera in tv – L’amica geniale 2, l’ultima puntata

Successivamente possiamo vedere come nel secondo episodio la stessa Elena, dopo il suo ritorno da Pisa, travolta dai ricordi, abbia voglia di scrivere il suo primo romanzo. Inoltre si avvicina un ragazzo molto distinto, Pietro Airota, figlio di uno stimato professore universitario. Ottiene la laurea col massimo dei voti e così Pietro le regala un anello di fidanzamento. Dà il proprio manoscritto al proprio ragazzo e poi torna a Napoli a festeggiare con la famiglia la laurea: qui scopre la nuova vita dell’amica. Appuntamento da non perdere con gli ultimi due episodi della seconda serie de L’amica geniale. Un finale davvero entusiasmante.