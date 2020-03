Stasera in tv – Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 2 marzo

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 2 marzo, con una nuova puntata del Grande Fratello Vip: in onda su Canale 5, ecco le curiosità

Da non perdere l’appuntamento questa sera, lunedì 2 marzo 2020, in onda su Canale 5 con la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip con la solita conduzione di Alfonso Signorini con gli opinionisti Wanda Nara e Pupo. I litigi continui tra Antonella Elia e Valeria Marini hanno animato le ultime ore della casa più spiata degli italiani: riusciranno a chiarirsi le due? I concorrenti hanno scoperto, inoltre, l’emergenza del Coronavirus che sta affliggendo l’Italia con Fabio Testi che si è detto preoccupato per il figlio che abita in Cina: questa sera da Shanghai ci sarà un video-sorpresa per l’attore. Così lo stesso attore potrà tranquillizzarsi per le condizioni di suo figlio.

Stasera in tv – Grande Fratello Vip, le curiosità

Lo stesso conduttore del GFVip 2020, Alfonso Signorini, ha comunicato ai “vip” della casa che l’edizione del “Grande Fratello Vip” si allungherà fino a lunedì 27 aprile 2020, diventando così la più lunga delle edizioni. Ci sarà anche lo spazio per le nomination con protagonisti al televoto, Fabio Testi, Asia Valente, Teresanna Pugliese e Sara Soldati. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 2 maggio, con la nuova puntata del GFVIP con altri e numerosi colpi di scena.