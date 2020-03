Luca Tommassini, chi è: carriera e curiosità sul noto coreografo

Chi è Luca Tommassini, carriera e curiosità sul noto coreografo: dagli esordi giovanissimo in trasmissioni televisive al successo internazionale.

Classe 1970, Luca Tommassini inizia a studiare danza che ha solot 9 anni: il suo primo maestro è Enzo Paolo Turchi, alla cui scuola si iscrive. Ha solo 12 anni quando inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo.

A 17 lavora come primo ballerino alla trasmissione festival condotta da Pippo Baudo, dove balla in coppia con Lorella Cuccarini. Il coreografo è stato di recente vittima di insulti omofobi.

Carriera e curiosità sul coreografo Luca Tommassini

Dalla fine degli Anni Ottanta, diventa ballerino e punto di riferimento di molte trasmissioni televisive. Ha ballato spesso in coppia con Heather Parisi, con la quale avrebbe avuto anche una breve relazione. Ha lavorato a lungo degli USA e tra le sue esperienze internazionali c’è quella da coreografo di molti videoclip di Geri Halliwell. Ha curato le coreografie di molti artisti per eventi internazionali e addirittura nel 2008 è stato direttore artistico degli MTV Europe Music Awards di Liverpool.

Importante il suo sodalizio con la popstar Madonna. Ha partecipato in veste di giurato e coreografo a molte trasmissioni televisive italiane. Nel nostro Paese, è stato a lungo coreografo del duo musicale Paola & Chiara. Ha recitato anche in alcuni film statunitensi, mentre in Italia sul grande schermo ha curato le coreografie di diverse pellicole. Quindi ha partecipato come giurato o coreografo a diversi talent show, tra cui Amici di Maria De Filippi, anche se per appena un anno.