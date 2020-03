Litigio Irene Capuano e Federica Spano, ecco i motivi

Non si placano le polemiche a distanza tra Irene Capuano e Federica Spano: ecco i motivi del litigio delle due ex protagoniste di Uomini e Donne

Continuano senza sosta le discussioni tra Irene Capuano e Federica Spano. Le due ex protagoniste di Uomini e Donne hanno litigato, come svelato dal blog di Very Inutil People, a causa di un ragazzo: secondo le prime ricostruzioni la Spano avrebbe puntato il ragazzo con cui si frequentava la Capuano.

La stessa Capuano ha svelato i motivi: “Visto che la diretta interessata ha detto di non voler entrare nei dettagli ecco che ci entro io proprio perché sono stanca di leggere cavolate su cavolate. C’era un ragazzo di cui ero interessata e le mie amiche ne erano a conoscenza, compresa la signorina che è venuta con me alla Milano Fashion Week. Mi ha sempre consigliato di non frequentarlo, addirittura mi disse che non mi augurava mai un tipo del genere. Peccato che decise poi di anticipare il ritorno a Roma proprio per vedersi con questo ragazzo”.

Poi ha aggiunto: “Per questo la mia amicizia con lei è terminata. Nella mia vita voglio sincerità e rispetto, le persone che non sanno darmelo sono pregate di farsi da parte“.

Litigio Irene Capuano e Federica Spano, le curiosità

Pronta la risposta della Spanò: “Non c’è mai stato nulla tra loro. Quando sono tornata a Roma ho iniziato a parlare e scambiarmi messaggi con questa persona. Poi mi sono vista con questo ragazzo un’ora. Ho parlato poi con Irene e ho visto una reazione esagerata, non avevo visto un grande interesse tra loro. Mi dispiace aver creato tutta sta polemica, mi innervosisce questa cosa. Creare questo film sui social…complimenti, neanche ad Hollywood“.