Katia Ricciarelli conquistata da Fabio Testi? Lei smentisce: “Non ricordo…”

Katia Ricciarelli smentisce Fabio Testi dopo la rivelazione hot dell’attore: “Io una sua conquista? Poco elegante, di pessimo gusto”. Poi l’affondo…

A Katia Ricciarelli le ultimissime rivelazioni di Fabio Testi non sono andate proprio giù. Il noto attore, impegnato nella Casa del Grande Fratello Vip 2020, ha stilato il “catalogo” delle sue conquiste amorose inserendovi anche l’ex moglie di Pippo Baudo. E la diretta interessata è andata su tutte le furie. “Lo trovo poco elegante, di pessimo gusto, e poi non è vero per niente” ha dichiarato la cantante lirica e attrice (e molte altre cose ancora). Per poi aggiungere maliziosamente: “E se fosse stato vero, proprio non me ne ricordo, il che non depone”. Chissà ora come la prenderà lui…

La verità di Katia Ricciarelli e l’annuncio di Fabio Testi

C’è da scommettere che il botta e risposta tra Katia Ricciarelli e Fabio Testi sia solo agli inizi. Nel frattempo, però, il 78enne sempre avvenente attore ha raccontato alla compagna di reality Antonella Elia di avere ancora “tre bombe da sganciare”. “Visto che sono stanco e ho delle cose da far uscire – ha detto -, ho chiesto ufficialmente quand’è l’ultima puntata. Ho delle cartucce da sparare e voglio farlo la terzultima, la penultima e l’ultima puntata”, ha annunciato Testi. Prepariamoci ad altri colpi di scena: non ci sarà da annoiarsi…

