Giulia De Lellis: smentita la crisi con Andrea Iannone – VIDEO

Smentita la crisi di coppia dell’influencer Giulia De Lellis con Andrea Iannone: il gossip di qualche giorno fa e le parole dell’ex corteggiatrice.

Non c’è nessuna crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. L’influencer ex di Andrea Damante sembra molto serena affianco al suo fidanzato Andrea Iannone. Ma nei giorni scorsi si era parlato di tensioni tra i due.

A riportare quanto accaduto è il settimanale Spy che racconta un gossip che si sarebbe verificato durante la Milano Fashion Week. Ma a quanto pare non ci sarebbe nulla da tenere circa la tenuta della coppia.

Pur non facendo riferimento al gossip sulla presunta crisi, anche la nota influencer chiarisce: “Mi sto prendendo un po’ di tempo per stare con la mia famiglia, questo è il motivo della mia assenza. Apro pochissimo il telefono, se non per farvi fare due risate con le mie nipoti. Mi sono arrivati due o tre messaggi totalmente fuori luogo. E’ tutto ok, sto semplicemente in relax”. E si lancia in un video virale su Instagram in cui la vediamo ballare la lap dance.