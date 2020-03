Giulia De Lellis | pole dance in intimo su Instagram | “Che schianto” FOTO

Instagram in tilt per Giulia De Lellis e per la sua sessione di pole dance in completo intimo. La fidanzata di Andrea Iannone è più bella che mai.

La bella Giulia De Lellis incanta tutti con la sua pole dance. La 23enne influencer romana ha postato alcune storie in cui si destreggiava con il minimo indispensabile in quanto ad abbigliamento. Il tutto mentre si dava da fare volteggiando attorno al palo. La fidanzata di Andrea Iannone ha dato modo ai suoi circa 4 milioni e mezzo di followers su Instagram di che essere felici, mostrando i progressi compiuti durante le lezioni che sta seguendo per perfezionarsi in questa disciplina.

Giulia De Lellis: “Che spasso la pole dance”

Ed infatti la stessa Giulia De Lellis non manca di puntualizzare come sia faticoso mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti. “Mi sono divertita da morire, ma per il mio lavoro troppi lividi. Proverò di nuovo sicuramente perché mi piace, ma non praticherò mai seriamente. Fa male però è bellissimo. Provate”, ha affermato la De Lellis sul suo profilo Instagram. A colpire comunque è proprio la tenuta minima indossata da Giulia, con intimo e con il fisico pazzesco che si ritrova.

