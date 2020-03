Gf Vip, Antonella Elia senza freni: “Io sono istintiva, voi…”

Al GF Vip Antonella Elia è stata protagonista di un durissimo sfogo notturno contro (quasi) tutti altri inquilini della Casa, a suon di insulti e parole pesanti.

Antonella Elia contro tutti. La concorrente del Grande Fratello è sicuramente una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del reality, complice la personalità forte e decisa e l’indole battagliera. Fin dall’inizio la Nostra ha diviso gli animi con le sue furiose liti con i suoi “coinquilini”, a partire da Fernanda Lessa, passando per Clizia Incorvaia e Patrick, fino ad arrivare a Adriana Volpe (che pure le è stata vicina in diversi momenti difficili, compresa la scoperta del presunto tradimento del fidanzato Pietro Delle Piane). Ed è proprio con la Volpe che la notte scorsa Antonella ha avuto un chiarimento poi irrimediabilmente sfociato in un duro sfogo contro la maggior parte dei concorrenti.

La travolgente ira di Antonella Elia

Antonella Elia e Adriana Volpe si sono confrontate in camera da letto, senza però riuscire del tutto a capirsi. Secondo Elia, Adriana è sempre d’accordo con i suoi “nemici” e non l’ha mai difesa. Volpe, dal canto suo, trova le reazioni di Antonella eccessive e le rimprovera un atteggiamento “istigatore”, con particolare riferimento alla lite con Patrick. Detto questo, Elia ne ha avute anche per (quasi) tutti gli altri inquilini della Casa.

Si va da Licia Nunez, definita una “stratega” abile ad avvicinarsi alla gente nei momenti giusti e capace di colpire il suo nemico dopo averlo studiato, al già citato Patrick, “un giullare che non fa niente dalla mattina alla sera”, a Fernanda Lessa, che decondo Antonella è una donna cattiva e avrebbe fatto meglio a curarsi a casa sua. Non si è salvata nemmeno Clizia. E guai a contraddirla. Quando Volpe le ha domandato a bruciapelo: “Ma non ti viene il dubbio che sia tu l’isterica?”, Elia ha risposto piccatissima invitandola a tornarsene dai suoi amici. “Io sono istintiva, voi andate d’accordo per convenienza e per tornaconto”. Ipse dixit. Stasera, forse, la resa finale.

