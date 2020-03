Fabrizio Corona, il figlio piccolo lo abbraccia: la foto che commuove

Fabrizio Corona ha suscitato moti di commozione tra i fan pubblicando una foto in cui prende in braccio un piccolissimo Carlos.

In questi ultimi giorni Fabrizio Corona ha condiviso con i fan alcuni scatti familiari che hanno suscitato approvazione, ilarità e commozione tra i suoi fan. La scorsa settimana il video della sfida 1 vs 1 a calcio è stato visto da migliaia di utenti e commentato con affetto dai fan. Questi hanno notato con piacere che Carlos riesce a tenere testa al padre ed anzi, con il pallone tra i piedi gli è nettamente superiore, anche se Fabrizio riesce a difendersi con qualche trucco d’esperienza.

Leggi anche ->Fabrizio Corona, scontro fisico con il figlio Carlos: ecco il video

Lo scatto di qualche ora fa è diverso. Fabrizio Corona ha voluto condividere con i fan un momento di nostalgia per quando il figlio era ancora un bambino piccolo. Nella foto, infatti, si vede un giovanissimo corona che prende in braccio la sua progenie in piscina e gli dà un tenero bacio sulla guancia. A commento di quella bella foto scrive: “NON È STATO FACILE, NON È FACILE, NON SARÀ FACILE, MA INSIEME CE LA FAREMO”.

Leggi anche ->Fabrizio Corona, appello forte e disperato su Instagram: tutti senza parole

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Fabrizio Corona: la foto con il figlio piccolo fa commuovere tutti



Impossibile, anche per il meno empatico del mondo, rimanere impassibili dinnanzi ad una foto così tenera. Non è un caso, infatti, che il post Instagram di Corona sia stato commentato da numerosi utenti. Ad una sfilza di cuori (emoticon che rappresenta affetto) si aggiungono commenti come: “@fabriziocoronareal @nina__moric di sicuro il cuore di @carlosmariacoronathereal sorride di felicità!❤️”, oppure: “I amore regna su tutto! Non faresti mai male a ciò che per metà sei anche tu!”; o ancora: “Bellissima fotografia di papà e figlio😃amore vero❤️”.