Drammatico incidente domestico: muore un bambino, due feriti

Un bambino è morto in una fattoria nell’Irlanda del Nord e una donna e un altro bambino hanno riportato gravi ferite in un incidente “domestico”.

La Polizia nordirlandese sta indagando sulla morte di un bambino e il grave ferimento di un altro bambino e una donna in un incidente in una fattoria vicino a Larne, capoluogo del distretto omonimo in Irlanda del Nord, secondo quanto riferito da fonti locali. La indagini sono ancora in una fase iniziale e non si sta cercando “nessun altro in relazione all’omicidio”. La donna, 30 anni e madre dei bambini, sarebbe stata soccorso sul posto avendo riportato “ferite da accoltellamento”.

Il terribile incidente in una fattoria dell’Irlanda del Nord

Due bambini, uno di un anno e mezzo e l’altro “non molto più grande”, secondo un vicino di casa, vivono nella proprietà abitata da una “famiglia di quattro persone”. La madre è a quanto pare un’infermiera. “Abbiamo pensato a un incidente agricolo, ma quando abbiamo guardato fuori c’erano molte urla e molta polizia, molte ambulanze in giro” riferiscono altri testimoni, precisando che “questa è una zona tranquilla, rurale”.

La Polizia per ora ha rilasciato pochi dettagli, limitandosi a parlare di un terribile “incidente”. I servizi di emergenza sono arrivati ​​nell’area rurale intorno alle ore 10 di stamattina: i vicini se ne sono accorti sentendo un’ambulanza aerea. Una persona sarebbe stata trasportata in aereo al Royal Victoria Hospital di Belfast. Per il momento non si hanno altre informazioni al riguardo.

