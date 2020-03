Cristiano Ronaldo lascia la Juve? l’amico: “Ha voglia di tornare a Madrid”

L’amico di Cristiano Ronaldo Edu Aguirre ha rivelato che il campione portoghese sente la voglia di tornare a Madrid, a giugno lascerà la Juve?

Ieri sera Cristiano Ronaldo è stato spettatore e tifoso del Real Madrid durante il ‘Clasico‘ vinto dai “Blancos” per 2 a 0 sul Barcellona. La stella portoghese è stata accolta da un’ovazione da parte di tutto il Santiago Bernabeu e le telecamere hanno colto la commozione che quella dimostrazione di affetto ha causato al lusitano. Vinicius Jr, suo erede designato, ha inoltre svelato che CR7 ha fatto visita alla squadra negli spogliatoi durante l’intervallo. La giovanissima stella brasiliana è rimasta colpita dall’umiltà e dalla grinta del predecessore e lo ha omaggiato esultando alla sua maniera dopo il gol.

Se gli indizi sulla nostalgia madrilena non bastassero, si potrebbe aggiungere anche che Cristiano ha esultato come se fosse ancora un membro della squadra quando i madrileni hanno segnato i due gol. Insomma sembra che l’affetto per quella maglia rimanga incondizionato nonostante l’addio traumatico del 2018. D’altronde a Madrid ha vinto 4 Champions League e 4 Palloni d’oro.

Cristiano Ronaldo vuole tornare a Madrid?

Se i tifosi madrileni sono rimasti piacevolmente colpiti dall’affetto di Ronaldo per la squadra, lo stesso non può dirsi per quelli della Juve. A Torino si teme che l’asso portoghese possa decidere di andarsene al termine della stagione, visto che la prima non è andata come sperato e che nei giorni scorsi sono emersi dei problemi nella gestione della concentrazione all’interno delle partite. La sconfitta in Champions con il Lione ha alimentato i fantasmi dell’eliminazione che perseguita i bianconeri e le parole a fine gara di Sarri hanno aumentato i malumori dei tifosi.

A queste motivazioni si aggiungono le parole che ieri ha rilasciato il giornalista e migliore amico di Cristiano Ronaldo, Edu Aguirre: “So per certo che Cristiano sente la voglia di tornare al Real Madrid. Ha sentito l’affetto del madridismo venendo al Bernabeu, si è emozionato; ora è totalmente concentrato sulla Juventus ma nel calcio, mai dire mai. Non so cosa accadrà in futuro… non lo può sapere nessuno”.