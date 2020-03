Coronavirus e voli cancellati: informazioni e rimborsi da Ryanair. Le informazioni aggiornate.

Il diffondersi dell’epidemia di coronavirus in Italia sta obbligando numerose compagnie aeree, anche low cost, a cancellare o sospendere i propri voli da o per l’Italia a ridurne la frequenza, sia per il calo delle prenotazioni che per le limitazioni che diversi Paesi nel mondo hanno posto all’ingresso degli italiani nel loro territorio, soprattutto per quelli provenienti dal Nord Italia.

In questa situazione le compagnie aeree come Ryanair hanno comunicato i voli cancellati e i relativi rimborsi. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Coronavirus e voli cancellati: informazioni da Ryanair

La compagnia aerea low cost Ryanair, in una nota pubblicata la mattina di lunedì 2 marzo, comunica in merito all’epidemia di coronavirus, Covid-19, in Italia:

“Attualmente stiamo registrando un alto volume di richieste di contatto da parte dei clienti e di conseguenza i tempi di attesa sono più lunghi del solito ma faremo del nostro meglio per rispondere alle vostre domande nel minor tempo possibile.

Se il motivo del vostro contatto è in relazione ai vostri piani di viaggio, non c’è attualmente nessuna direttiva di modifica per le compagnie aeree in relazione al COVID-19. I nostri voli stanno operano regolarmente – con l’eccezione dei voli tra Italia e Giordania, tra Italia e Israele e tra Italia e Montenegro. Si applicano Termini e Condizioni. Continueremo a monitorare attentamente la situazione e ci atterremo scrupolosamente alle istruzioni impartite dalle autorità in tema di salute pubblica.

GIORDANIA ISRAELE E MONTENEGRO

https://www.ryanair.com/it/it/travel-updates/articles/Travelrestritions

GEORGIA

A seguito dell’impatto del virus COVID-19 e della richiesta di aeroporti georgiani di proprietà governativa, Ryanair è stata costretta a sospendere un piccolo numero di voli da/per l’talia per/dalla Georgia.

Tutti i clienti interessati sono stati informati delle loro opzioni di rimborso completo o di un cambio di prenotazione di volo gratuito. Continueremo ad attenerci scrupolosamente alle istruzioni impartite dalle autorità in tema di salute pubblica”.

Maggiori informazioni sul sito web di Ryanair: www.ryanair.com/it/it/travel-updates/articles/COVID19

