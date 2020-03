Coronavirus Italia | lo Spallanzani | “Positivo vigile del fuoco a Roma”

L’ospedale ‘Spallanzani’ di Roma fornisce un bollettino sui propri ricoverati e parla della degenza di un giovane vigile del fuoco originario di Piacenza.

L’ospedale ‘Spallanzani’ di Roma fornisce un nuovo bollettino in merito ai casi di Coronavirus Italia al 2 marzo 2020. Ce ne sono 7 nuovi, con altrettante persone che hanno trovato ricovero nella struttura in questione.

Una coppia residente a Fiumicino aveva visto poi la propria figlia risultare positiva alla malattia. Ed assieme al poliziotto di stanza a Roma, risulta positivo anche un vigile del fuoco di Capannelle. La situazione attuale dovrebbe portare ad uno stop delle lezioni all’Università La Sapienza di Roma per quanto concerne le lezioni di informatica al canale A-L. Il quadro clinico del poliziotto riferisce di una polmonite bilaterale in corso, anche se l’agente non versa in condizioni gravi ed è ricoverato per ricevere le cure adeguate.

Coronavirus Italia, la nota dello ‘Spallanzani’

L’uomo è in servizio in Questura e pure alcuni suoi familiari hanno mostrato positività al Covid-19. Si tratta della moglie, dei loro due figli e della cognata di lui. Tra i ricoverati allo ‘Spallanzani’ ci sono ancora i due turisti cinesi, nonostante l’annuncio della loro guarigione giunto pochi giorni fa dopo un mese di ricovero. Marito e moglie sono del tutto negativizzati alla malattia. Il pompiere positivo è un giovane allievo dell’87° Corso, originario di Piacenza e dislocato alla caserma dei Vigili del Fuoco di Capannelle. La caserma in questione ha preso tutte le dovute misure del caso. Ed in totale i casi trattati sono 216, con 181 individui negativi e dimessi e 35 ricoveri tutt’ora in corso. “Tutti loro versano in ottime condizioni cliniche ad eccezione di un individuo che presenta una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale”, puntualizza una nota dell’ospedale.

