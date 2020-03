Coronavirus Italia | ospedale solo per casi di Covid-19 in Lombardia

La Regione Lombardia pensa di destinare un ospedale esclusivamente per i casi di Covid-19. La situazione Coronavirus Italia.

L’emergenza Coronavirus Italia, nello specifico in Lombardia, che risulta la regione più colpita, potrebbe comportare delle decisioni ben precise. La Regione starebbe pensando di dedicare un interno ospedale esclusivamente al ricovero di persone contagiate dalla malattia originatasi in Cina.

Da quelle parti le autorità locali e sanitarie stanno agendo proprio in questo modo, con intere strutture ospedaliere deputate esclusivamente ad ospitare malati affetti da questa specifica patologia. Tale eventualità sarebbe giunta direttamente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come misura indicativa. Negli ospedali lombardi verrà poi eseguito il test del tampone per qualsiasi soggetto che dovesse presentare sintomi di patologie respiratorie. Questo anche allo scopo di preservare il personale sanitario preposto, nonostante si contino comunque dei casi di persone infette anche tra chi lavora in ambito sanitario.

Coronavirus Italia, in Lombardia si cercano figure mediche specifiche

Ad oggi medici ed infermieri colpiti dal Coronavirus in Italia rappresentano circa il 10% del totale. Lo ha fatto sapere l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Lo stesso ha anche sottolineato come la Regione sia alla ricerca di nuove figure professionali in ambito sanitario, con la ricerca in particolare di specifiche figure mediche. Sono richiesti soprattutto infettivologi, specializzati in medicina d’urgenza ed internisti, che andranno ad operare negli ospedali del territorio.

Ospedale militare di Baggio per fronteggiare l’emergenza

Infine apre per i casi di Coronavirus Italia anche l’ospedale militare di Baggio, in provincia di Milano. Lì troveranno posto i pazienti ancora positivi ma che potranno essere dimessi. In tal posto si libereranno posti utili negli ospedali per accogliere casi più gravi. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha parlato di “virus Covid-19 ancora presente, ma abbiamo grandi speranze che le misure intraprese una settimana fa possano cominciare presto a mostrare effetti positivi. Siamo sempre in contatto diretto con il Governo e ci atteniamo alle linee guida da seguire.