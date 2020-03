Coronavirus: gravi un medico e un’infermiera in Lombardia

Gravi un medico e un’infermiera in Lombardia a causa del Coronavirus: sono ricoverati in rianimazione, la situazione degli ospedali.

Sono gravi le condizioni di un medico anestesista e una infermiera del pronto soccorso dell’ospedale di Crema, in provincia di Cremona. I due sono stati ricoverati in rianimazione in queste ore.

COVID-19 continua dunque a imperversare nel nostro Paese, in particolare in Lombardia, dove si registra il maggior numero di contagi in questi giorni.

La situazione degli ospedali in Lombardia a causa del Coronavirus

Da quanto si apprende, l’infermiera è stata trasportata agli Spedali Riuniti di Brescia. A Crema, la situazione del nosocomio è giunta al limite, per i continui casi di questi giorni. Medesima la situazione a Cremona, dove Rosario Canino direttore sanitario dell’ospedale chiarisce: “Attualmente non siamo nelle condizioni di aumentare i posti letto per i pazienti con il Coronavirus”.

Vengono comunque garantite tutte le prestazioni, non solo per chi è affetto da Coronavirus e il direttore sanitario spiega: “Ci siamo trovati di fronte a uno tsunami che non ci aspettavamo ma stiamo riuscendo a far fronte all’emergenza”. La chiusura dell’ospedale di Codogno, epicentro del focolaio, non ha sicuramente agevolato la situazione, che si è fatta sempre più precaria. La problematica maggiore riguarda i posti in terapia intensiva, che sono praticamente ovunque esauriti.