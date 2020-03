Per evitare la multa dopo essere passata col rosso, una donna accampa una scusa davvero odiosa. “Ho il Coronavirus”. Gli agenti la scoprono così.

Una donna ha accampato una scusa ridicola quanto irrispettosa nei confronti di chi è malato davvero e di quanto sta succedendo in Italia a causa del Coronavirus.

Dopo essere passata con il semaforo rosso in auto, la polizia di Genova ha fermato questa persona per contestarle l’infrazione stradale e colpirla giustamente con la multa prevista e con altre sanzioni del caso. Lei allora ha provato a difendersi dicendo di essere affetta dal virus Covid-19. Alla fine sono emersi anche diversi altri reati. Le forze dell’ordine l’hanno denunciata per procurato allarme, sostituzione di persona ed anche per guida senza la patente. Il tutto ha avuto luogo nel pomeriggio di domenica 1° marzo in corso Quadrio. La donna aveva esibito un documento di guida risultato scaduto, dicendo di avere lasciato la patente valida a casa.

Coronavirus, la donna multata dopo una visita a casa

Questo ha fatto si che gli agenti la scortassero a casa per avere una effettiva prova di ciò. Ma lì la 59enne ha inscenato una sceneggiata fatta di finti mal di testa, malesseri e febbre. Allora ha pensato bene di rivelare alle forze dell’ordine presenti di avere il Coronavirus. I rappresentanti dell’autorità non hanno fatto una piega, indossando delle mascherine sanitarie come da prassi, per poi avvertire il 118. Effettuato il test di rilevamento della malattia che tante problematiche sta creando nel nostro Paese, era emerso un esito negativo. E questo ha fatto si che la donna ricevesse la denuncia per tutte le infrazioni compiute.

