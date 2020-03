Chiara Ferragni in edizione limitata: biscotti Oreo col suo nome – VIDEO

Biscotti Oreo in edizione limitata: porteranno il nome della nota influencer Chiara Ferragni, l’ultima scommessa della moglie di Fedez.

Chiara Ferragni è tornata: la nota influencer è pronta a lanciarsi in una nuova avventura. Qualche giorno fa, la moglie di Fedez aveva spiegato di essere costretta a rinunciare ad alcuni impegni per colpa del Coronavirus.

Ma eccola tornare a distanza di qualche giorno per lanciare la sua nuova campagna promozionale. Stavolta, l’influencer ha deciso di cimentarsi in un nuovo ambito, quello del ‘food’: sarà addirittura partner di Oreo, la nota marca di biscotti.

L’influencer ha postato un video su Instagram in cui lancia la campagna ‘Libera il tuo stile Oreo’ e spiega: “Lo sapevi che Oreo è il biscotto numero uno al mondo? Ecco perché ho deciso di collaborare con loro per creare l’edizione limitata Oreo di Chiara Ferragni. Guarda le mie storie per scoprire di più e tenere d’occhio i tuoi supermercati”.

Ma come si possono degustare gli Oreo by Chiara Ferragni? Ci sono 2 modi, uno è quello di partecipare a ‘Libera il tuo stile Oreo’, un concorso indetto dalla nota marca di biscotti, l’altro è di cercarli sugli scaffali dei supermercati.