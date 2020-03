Aurora Ramazzotti balla in braccio a mamma Michelle, il video fa impazzire...

Aurora Ramazzotti proprio non riesce a stare lontana da Instagram, per la gioia dei suoi tantissimi fan: ecco l’ultimo cliccatissimo video che ha postato.

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker come non l’avete mai viste: nell’ultimo video postato sul profilo Instagram della ragazza si vedono entrambe ballare felici e spensierate a ritmo di musica…. e che musica! “Sono sempre stata un meme vivente” scrive Aurora a commento della clip, che è già cliccatissima e sta divertendo i suoi tanti fan.

La singolare “performance” di Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker

Il legame tra Aurora Ramazzotti e sua madre Michelle Hunziker è stato ed è tuttora molto forte (lo stesso vale, d’altro canto, per il padre Eros Ramazzotti). Un rapporto bellissimo e di grande complicità, oltre che d’amore. “A volte la guardo e la vedo enorme – ha detto tempo fa Michelle riferendosi proprio ad Aurora -. Non mi rendo neanche conto del tempo che passa, te ne accorgi proprio grazie ai bambini che crescono”.

Certo, come spesso accade tra genitori e figli, il loro di Michelle con Aurora è stato caratterizzato da alti e bassi (specie durante l’adolescenza di quest’ultima). “Mi rendo conto di essere stata, per lei, una figlia particolarmente difficile da crescere”, ha ammesso in passato la ragazza. Ma quest’ultimo video su Instagram sembra proprio dirci (anche) che ormai è acqua passata.

Visualizza questo post su Instagram Sono sempre stata un Meme vivente. @therealhunzigram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 2 Mar 2020 alle ore 4:52 PST

