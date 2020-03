GFVip, Fernanda Lessa choc: Antonella Elia come Mia Martini. La pesante e gravissima insinuazione è inaccettabile. E Alfonso Signorini non ci sta.

Incredibile quanto avvenuto al Grande Fratello Vip. A margine della lite furibonda e del continuo scontro tra Antonella Elia e Valeria Marini, Fernanda Lessa dice la sua opinione sulla Elia dicendo che emana negatività: “Continua a farmi il segno della croce quando mi vede, dice che sono indemoniata“, ha spiega Antonella Elia. La modella brasiliana ha ribattuto così: “Lei mi guarda con energie negative. Lei è un buco nero; io sono metà indios, e devo allontanare le energie negative, e lo faccio facendomi il segno della croce”.

Frasi inaccettabili contro Antonella Elia, Alfonso Signorini non ci sta

Alfonso Signorini ha stigmatizzato la vicenda ricordando come Mia Martini, proprio per assurde voci sulla sua negatività e sul fatto che portasse sfortuna, ha avuto non solo difficoltà nel campo artistico, ma anche una vita tremenda. Valeria Marini a poi aggiunto stemperando un po’ i toni: “La mia unica colpa è stata avere un rosario in mano, avere fede è una cosa seria. Io non credo che lei sia un’indemoniata”.

