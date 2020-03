Conosciamo meglio la storia del politico italiano Vincenzo Spadafora: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del politico

Vincenzo Spadafora nasce ad Afragola, ma cresce vicino Cardito. Dopo il diploma di liceo classico si trasferisce a Roma, dove inizia a collaborare con l’Unicef. Collabora nel campo delle Organizzazioni Non Governative, nel 2008 viene nominato presidente di Unicef Italia, carica che ricopre fino al 2011. Poi nel 1998 diventa segretario particolare del presidente della Regione Campania Andrea Losco (UDEUR), lavorando poi nella segretaria dei Verdi di Alfonso Pecoraro Scanio e nel 2006 diviene capo segreteria sotto Francesco Rutelli al Ministero dei Beni Culturali. Il 29 novembre 2011 viene nominato, dal presidente della Camera Gianfranco Fini e dal presidente del Senato Renato Schifani, primo garante per l’infanzia e l’adolescenza. Poi entra a far parte dello staff di Luigi Di Maio diventando responsabile delle relazioni istituzionali. Alle elezioni politiche del 2018 viene candidato dal Movimento 5 Stelle nel collegio uninominale di Casoria. Dal 5 settembre 2019 è diventato ministro per le politiche giovanili e lo sport nel Governo Conte II.

LEGGI ANCHE >>> Steven Spielberg, la figlia pornostar è stata arrestata: gravissime accuse

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Vincenzo Spadafora chi è: vita privata

Della sua vita privata non si conoscono tante informazioni. Sul suo profilo Instagram non pubblica scatti della sua vita privata, ma soltanto i suoi progetti.