Stati Uniti: non viaggiate in Italia. Voli sospesi con Milano

L’invito degli Stati Uniti ai suoi connazionali: evitate viaggi in Italia. Livello di allerta alzato a 4. Le regole per chi deve andare negli Stati Uniti

In un solo giorno gli Stati Uniti aumentano il livello di allerta per l’Italia e specificatamente per le regioni del Nord. Il Dipartimento di Stato statunitense ha infatti innalzato a livello 4, lo stesso della Cina, il livello di allerta per le regioni del Nord Italia e 3 per il resto del nostro Paese. Il presidente Trump invita a non andare in Italia e per gli Italiani che andranno negli Stati Uniti sono previsti controlli sanitari accurati.

Stati Uniti, viaggi vietati in Italia

L’Italia è il terzo Paese al mondo per numero di contagiati da Coronavirus, oltre 1500 al momento concentrati nelle regioni del Nord Italia, soprattutto Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e nel Nord Italia si trovano le zone focolaio (nel Lodigiano in Lombarida, e a Vo Euganeo nel Veneto). Contenere è l’unica azione possibile in questo scenario privo di vaccini e di farmaci mirati, per cui gli Stati Uniti scelgono di fermare i viaggi per l’Italia.

Il presidente Trump ha annunciato la decisione del Dipartimento di Stato che ha innalzato a livello 4, lo stesso della Cina, l’allerta per la Lombardia e il Veneto. Il livello 4 significa ‘non viaggiare‘. Il resto del nostro Paese è invece a livello di allerta 3 che significa di evitare viaggi non necessari nel nostro Paese.

Intanto American Airlines e Delta Airlines hanno sospeso tutti i voli su Milano fino rispettivamente al 24 aprile e al 1 maggio. Confermati invece quelli per Roma. Restano operativi i voli fra New York e Milano operati da altri vettori (Alitalia, Emirates e United Airlines).

Entrare negli Stati Uniti: le restrizioni per gli italiani

Sono numerosi i Paesi che hanno imposto restrizioni ai viaggiatori italiani con quarantene obbligatorie e controlli sanitari.

Per chi va negli Stati Uniti è opportuno verificare prima di recarsi in aeroporto l’operatività del volo con la propria compagnia aerea. Infatti oltre a misure drastiche anti coronavirus dell’ultimo minuto, c’è da tenere in considerazione anche un altro aspetto: alcuni voli vengono cancellati per il numero estremamente esiguo di passeggeri.

I passeggeri provenienti dall’Italia e diretti negli Stati Uniti saranno sottoposti a controllo sanitario nell’aeroporto di partenza e in quello di arrivo. Lo screening sarà composto da: controllo della temperatura, valutazione medica e da un questionario sugli spostamenti di viaggio. In caso di sospetti o di sintomi potrà essere negato l’imbarco, mentre all’arrivo in caso di sintomi sospetti verrà posto l’isolamento e in caso di passeggeri asintomatici ma sospetti verrà imposta la quarantena domiciliare di 14 giorni.