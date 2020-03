Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 1...

Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 1 marzo. Nuovo appuntamento con le inchieste, i servizi e i dibattiti nello studio di Massimo Giletti.





Andrà in onda in prima serata su La7 una nuova puntata del programma condotto da Massimo Giletti sull’attualità e la politica nel nostro Paese, Non è l’Arena.

Non è l’Arena: tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di domenica 1 marzo

Anche questa sera i telespettatori di La7, a partire dalle 20.35, potranno assistere in prima serata ad una nuova puntata del programma condotto da Massimo Giletti, Non è l’Arena. Come di consueto nel corso della serata, si approfondiranno i temi legati all’attualità e alla politica. Si discorrerà inoltre sui temi di maggiore interesse nel nostro Paese con gli ospiti presenti in studio. Tra gli argomenti affrontati durante questa puntata ci sarà quello dei Casamonica e del Coronavirus.

In primo piano sarà dunque, anche durante questa serata, il tema del Coronavirus. In un momento in cui l’epidemia si sta in queste ore diffondendo sul tutto il nostro territorio nazionale, si tenterà di approfondire alcuni aspetti legati al contagio e alla prevenzione dallo stesso, attraverso esperti del mondo scientifico e medico.

Un altro tema che verrà affrontato nel corso della serata sarà quello legato ai Casamonica e agli sviluppi dell’inchiesta a seguito della messa in onda del servizio sulla questione proprio da Non è l’Arena nelle scorse settimane.

Tra gli ospiti presenti in studio anche l’autore di Life 120, Adriano Panzironi, che parlerà del proprio metodo per sconfiggere il diabete. Come annunciato dallo stesso conduttore del programma sui social, dopo le ultime inchieste de Le Iene show, verranno poste a Panzironi delle domande molto scomode.