Stasera in tv – Live Non è la D’Urso anticipazioni e ospiti, oggi 1 Marzo

Stasera in tv – Live Non è la D’Urso anticipazioni e ospiti,...

Lo studio oggi, primo Marzo, sarà vuoto, in linea con le norme per l’emergenza Coronavirus, ma Live – Non è la D’Urso sarà piena di sorprese: tutti i dettagli

La conduttrice di Live – Non è la D’Urso Barbara D’Urso durante la diretta della scorsa settimana ha avuto un’accesa lite con Vittorio Sgarbi. La cosa non è passata inosservata, tanto che in difesa della presentatrice si è esposta anche la stessa Mediaset che ha cancellato tutte le ospitate di Vittorio Sgarbi in programma.

La trasmissione di Canale 5, inizierà alle ore 21.20.

Vediamo insieme le anticipazioni sul programma.

Coronavirus, amori, liti e molto altro a Live – Non è la D’Urso

Heather Parisi racconterà a Live – Non è la D’Urso la situazione che sta vivendo a Hong Kong, dove abita con la sua famiglia. In collegamento dalla Cina la show girl darà una visione inedita dell’entità del problema e commenterà le sue foto postate sui social dove si è mostrata insieme ai suoi figli con la mascherina (scelta molto criticata dagli haters). Oggi l’emergenza Coronavirus torna a farsi sentire anche in un programma di intrattenimento come Live, eppure ci saranno anche tanti altri argomenti di spunto. Barbarella ha detto chiaramente che, nonostante capisca e sia d’accordo a rispettare le linee guida impartite dalla regione, sente molto la mancanza del pubblico in studio. Tuttavia, questo non ha fermato la furiosa lite avvenuta con Vittorio Sgarbi la scorsa settimana e di cui Striscia la notizia ha reso noto anche un fuori onda molto turbolento.

La conduttrice si è arrabbiata sul serio per gli insulti del critico d’arte e dal canto suo il politico ha rincarato la dose minacciando querele, denunce e quant’altro, salvo poi fare un passo indietro. Stasera, dopo essere stata cancellata ogni sua ospitata su Mediaset a seguito della lite, Vittorio Sgarbi torna per un (forse) chiarimento con Barbara D’Urso, sempre in diretta.

Contro le 5 cattivissime sfere si troverà Clizia Incorvaia, appena eliminata dal GF Vip 4 e Rodrigo Alves racconterà come e perché da Ken Umano ha deciso di trasformarsi in Barbie. Ci saranno inoltre Asia Argento, che commenterà la condanna del produttore cinematografico Harvey Weinstein e sua sorella Fiore che si confronterà con l’ex Pietro Delle Piane (attuale compagno di Antonella Elia).

Gli ospiti di oggi:

Heather Parisi

Clizia Incorvaia, le cinque sfere della trasmissione.

Vittorio Sgarbi

Rodrigo Alves

Asia Argento e Fiore Argento

Pietro Delle Piane

