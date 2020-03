Stasera in tv film – Amiche da morire: location, cast, trailer e trama

Amiche da morire è il titolo del film che racconta la storia di tre donne diverse, unite da un delitto: trama del film oggi, primo Marzo.

La pellicola intitolata Amiche da morire ha come protagoniste tre donne diverse sotto ogni aspetto, ma unite da qualcosa che sa superare ogni barriera: un profondo sentimento di amicizia. La commedia è uscita nelle sale cinematografiche nel 2013 ed è stato diretto da Giorgia Farina. Il film inizierà alle ore 21.20 su Rai 3.

Scopriamo insieme la trama del film Amiche da morire, location, cast e trailer.

Il film Amiche da morire: location

La storia è ambientata in un’isola siciliana, ma non viene specificato quale. Dalle inquadrature che indugiano sul caratteristico stabilimento di lavorazione del tonno, è stata riconosciuta Favignana. La maggior parte delle scene, però, è stata girata in Puglia.

Trama

Le protagoniste di questa commedia nera sono tre donne: Gilda, Crocetta e Olivia. Queste si conoscono perché abitano in paese di una (non ben precisata) isola dell’arcipelago siciliano. Nello specifico Gilda lavora come prostituta, Crocetta viene considerata dai compaesani una iettatrice e Olivia è sposata con un pescatore. L’unica delle tre che crede di aver ottenuto qualcosa di positivo dalla vita, però, inizia a sospettare che il marito non le sia fedele. Olivia, ancora innamorata di Rocco, inizia così la sua opera di spionaggio in cui finisce per coinvolgere anche Gilda. Le due donne, invece dell’amante, seguendo Rocco scopriranno i loschi traffici di armi e soldi del pescatore.

Per pura casualità si troverà coinvolta anche Crocetta, che assisterà alla scena mentre era intenta a imbarcarsi per andarsene dall’isola e rifarsi una vita.

Olivia affronta Rocco, il quale le confessa di stare per scappare col bottino e senza di lei, in quanto come sospettava non la ama più da tempo. La reazione di Olivia alla rivelazione sarà esagerata e porterà a un (esilarante) epilogo inaspettato.

Cast completo:

Claudia Gerini (Gilda)

Cristiana Capotondi (Olivia)

Sabrina Impacciatore (Crocetta)

Vinicio Marchioni (Ispettore Nico Malachia)

Marina Confalone (Donna Rosaria)

Corrado Fortuna (Lorenzo)

Antonella Attili (Signora Zuccalà)

Tommaso Ramenghi (Rocco)

Adriano Chiaramida (Padre di Crocetta)

Gaetano Aronica (Tonino)

Giovanni Martorana (Paternò)

Bruno Armando (Jean Pierre)

Mimmo Mancini (Il commissario)

Aurora Quattrocchi (Donna Assunta)

Giovanni Calcagno (Il bestia)

Giacinto Ferro (Zuccalà)

Lollo Franco (Don Vincenzo)

Lucia Sardo (Madre di Crocetta)

Enrico Roccaforte (Il bello)

Amiche da Morire, trailer del film

